Opłaty lotniskowe w 2022 roku. Podano stawki

Znamy stawki opłaty terminalowej, która jest pobierana przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej za obsługę samolotu podczas startu i lądowania. Od stycznia 2022 roku opłata na warszawskim Lotnisku Chopina ma wynieść około 450 zł, a w pozostałych portach 1094 zł - poinformował Urząd Lotnictwa Cywilnego.

PAŻP utrzymuje się z opłat pobieranych od linii lotniczych z tytułu zapewnienia służb żeglugi powietrznej dla samolotów lądujących, startujących na i z polskich lotnisk oraz tych przelatujących przez polską przestrzeń powietrzną. Pobiera dwie opłaty: trasowe i terminalowe. Ich wysokość uzależniona jest od poziomu rokrocznie ustalanych stawek jednostkowych stosowanych przy opłatach za świadczone usługi nawigacyjnej.

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał PAP, że prezes Urzędu Piotr Samson uwzględnił w projekcie rewizji PSD, czyli w "Planie skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024", dane wynikające z najnowszej prognozy ruchu lotniczego, która została opublikowana 15 października 2021 r. Szef ULC "dokonał rekalkulacji wysokości stawek opłat nawigacyjnych".

"Planowany wzrost opłat nawigacyjnych będzie niższy niż pierwotnie zakładano" - podał ULC.

Jak dodał, tak zrewidowany plan PSD, ULC przekazał do Ministerstwa Infrastruktury. Resort zaakceptował ten dokument, a następnie został on przesłany do Komisji Europejskiej, która dokonuje ostatecznego zatwierdzenia.

Opłaty lotniskowe - stawki

Jak podał ULC, zgodnie z PSD, w 2022 r. wysokość stawki trasowej ma wynieść 213,97 zł, w 2023 r. ma to być 219,36 zł, a w 2024 r. 216,95 zł.

Z kolei stawka terminalowa dla Warszawy w 2022 r. ma wynosić 450,75 zł; w 2023 r. 518,79 zł; a w 2024 r. 594,39 zł.

Dla pozostałych lotnisk w Polsce opłata ta w 2022 r. ma wynieść 1094,96 zł; w 2023 r. 1279,37 zł, a w 2024 r. 1264,73 zł.

Jak przekazała PAP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, zgodnie z projektem zaktualizowanego zrewidowanego PSD przekazanego do Komisji Europejskiej, "stawka jednostkowa opłaty terminalowej na lotniskach regionalnych w Polsce jest o 18,7 procent (ponad 250 zł) niższa niż we wcześniejszym projekcie Planu Skuteczności Działania, opracowanym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgłoszonym Komisji Europejskiej przed 1 października 2021 r.".

"Stawka jednostkowa opłaty terminalowej na Lotnisku Chopina w Warszawie – została obniżona o 14 procent (73 zł), a opłata trasowa, względem wrześniowego projektu, jest niższa o 12,4 procent (30 zł)" - podał PAŻP.

PAŻP podkreśla, że w całej Europie w roku 2022 wzrosną opłaty terminalowe, średnio o ponad 14 procent. Najwięcej – na Węgrzech i w Niemczech – o ponad 60 procent.

"W Polsce stawka jednostkowa opłat terminalowych na stołecznym Lotnisku Chopina nadal ma być jedną z najniższych - 450,75 zł, co w przeliczeniu na euro daje ok. 98,72 euro i oznacza wartość znacznie poniżej europejskiej średniej, która wyniesie blisko 196 euro. W porównaniu z 2021 rokiem, jest to wzrost o 31,4 procent. Stawka jednostkowa na pozostałych polskich lotniskach będzie powyżej średniej unijnej i wyniesie 1 094,96, co w przeliczeniu na euro daje ok. 239,82 euro, i oznacza wzrost o 38,4 procent względem 2021 r." - tłumaczy Agencja.

Dwie strefy opłat terminalowych

PAŻP przypomniała, że dwie strefy opłat terminalowych w Polsce obowiązują od 2017 roku. Ich wprowadzenie było efektem konsultacji przeprowadzonych podczas prac nad projektem PSD w 2014 roku. Przedstawiciele przewoźników lotniczych jednogłośnie opowiedzieli się wówczas za odejściem od jednej strefy pobierania opłat terminalowych.

Jeśli chodzi o stawkę opłaty trasowej - to jak podała PAŻP - w 2022 w Polsce wyniesie ona 213,97 zł. "Z danych Eurocontrol (Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej - PAP) wynika, że stawka opłaty trasowej w Polsce w 2022 r. pozostanie poniżej średniej europejskiej. Według danych Eurocontrol, średnia dla państw objętych unijnym systemem opłat uplasuje się na poziomie 54,40 euro. W Polsce to 46,86 euro, co daje nam pozycję w drugiej połowie listy, wśród krajów, gdzie opłaty są najniższe. Daleko nam do lidera – Belgii – gdzie opłata ma wynieść ponad 120 euro. W porównaniu z danymi z 2021 r., w Polsce opłata ta ma być wyższa o ponad 18 zł, co stanowi 9-procentowy wzrost" - wyjaśniła PAŻP.

PAŻP wskazała, że większość europejskich agencji żeglugi powietrznej, nie uzyskała bezzwrotnej pomocy państwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa na świecie i była zmuszona do zaciągnięcia kredytów. "Dotyczy to m.in. Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej" - dodano.

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.

Autor:ToL

Źródło: PAP