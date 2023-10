Tak mogą wzrosnąć opłaty i podatki lokalne w przyszłym roku

czytaj dalej

Pomysły zmian w zakazie handlu w niedziele budzą duże emocje wśród związkowców. Konfederacja Pracy, związek należący do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), uważa, że "każda zmiana w tym zakresie to zamach na normalność, która od niedawna zapanowała wśród pracowników sektora handlu". Tymczasem Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa domaga się, by przepisy dotyczące pracy w niedziele zostały wpisane do Kodeksu pracy, "a nie do ustawy o handlu w niedziele, która w całości powinna trafić do kosza". Związek jednocześnie chce wprowadzenia 2,5-krotnie wyższej stawki za pracę w tym dniu.