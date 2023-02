Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień w górę. "Nie powoduje spadku popytu"

Maksymalna opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień w 2023 roku wzrosła o ponad 14 procent rok do roku. Tak wynika z obwieszczenia ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, które opublikowano w Monitorze Polskim.

W Monitorze Polskim we wtorek opublikowano obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji.

Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień 2023

Z obwieszczenia podpisanego przez szefa MZ Adama Niedzielskiego wynika, że "maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji wynosi 393,01 zł". Wcześniej było to 343,54 zł. Oznacza to wzrost maksymalnej opłaty o 14,4 proc. rok do roku.