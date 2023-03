Fiskus przegrał batalię o podatek. Jest wyrok

Wykładnia fiskusa

"We wniosku spółka wskazała, że zajmuje się produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą tzw. szybko zbywalnych dóbr konsumpcyjnych, m.in. wód aromatyzowanych i nektarów. Tłumaczyła, że oba te produkty zawierają wodę oraz puree owocowe i sok owocowy (zagęszczony), w których cukry występują w sposób naturalny. Nie ma w nich dodatkowych substancji słodzących ani tauryny czy kofeiny" - podała "Rz". Firma podkreśliła, że celem ustawodawcy było objęcie opłatą napojów, do których określone substancje dodawane są celem ich sztucznego dosłodzenia. Dlatego opłatą nie powinny być objęte napoje, które wprawdzie zawierają "słodkie" substancje, ale ich źródłem są "normalne" ich składniki, w których cukry występują naturalnie. Fiskus - jak podaje gazeta - uznał inaczej. Jak czytamy w "Rz", w ocenie urzędników ustawodawca odnosi je jednak do napoju podlegającego opłacie, a nie do jego składników. W związku z tym środki spożywcze zawierające cukry, nawet występujące w nich naturalnie, ale dodane w trakcie procesu produkcji napoju – nie stanowią już substancji występujących w nim naturalnie. W konsekwencji fiskus uznał, że i woda aromatyzowana, i nektary owocowe podlegają podatkowi od cukru.