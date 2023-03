Klienci OLX na celowniku oszustów. Ostrzeżenie

czytaj dalej

Czeski urząd do spraw cyberbezpieczeństwa (NUKIB) ostrzega przed chińską aplikacją do udostępniania krótkich filmów wideo TikTok. "TikTok stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa" - podkreślono. Urząd wskazał na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, "przede wszystkim ze względu na liczbę danych użytkownika gromadzonych przez aplikację oraz sposób, w jaki są one przetwarzane". Agencja zaleca ostrożność w korzystaniu z aplikacji "ogółowi społeczeństwa".