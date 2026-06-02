Ołów na obrzeżu szklanki. Jest ostrzeżenie

Ostrzeżenie GIS. Salmonella w suplemencie diety Źródło wideo: GIS Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował GIS "migrację ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża szklanki" stwierdzono "w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej". Naczynie było w ofercie sprzedażowej niemieckiej sieci KIK.

Szczegóły dotyczące produktu

Numer partii: 251216-3 12212075631003000100 P278285 – 1221207/003;

Dystrybutor w Polsce: KIK Textillien und Non-Food GmbH Siemensstraße 21, 59199 Bönen reprezentowany przez: KIK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21A we Wrocławiu

Kraj pochodzenia: Chiny

Szklanka, w której stwierdzono migrację kadmu i ołowiu. Źródło zdjęcia: Główny Inspektorat Sanitarny

Numer seryjny produktu. Źródło zdjęcia: Główny Inspektorat Sanitarny

Wycofanie ze sprzedaży

Produkt został wycofany ze sprzedaży przez KIK, a obecnie trwają ustalenia dotyczące badań nad artykułem przed wprowadzeniem go na rynek.

"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiadomiły KIK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21A we Wrocławiu przedstawiciela firmy KIK Textillien und Non-Food GmbH Siemensstraße 21, 59199 Bönen o zaistniałej sytuacji i monitorują proces wycofania" - poinformował GIS.

Jak podkreślono, "nie należy używać szklanek wskazanych w komunikacie do spożywania żywności".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Niebezpieczna bakteria w suplemencie. Ostrzeżenie dla konsumentów

OGLĄDAJ: TVN24