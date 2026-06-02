Ołów na obrzeżu szklanki. Jest ostrzeżenie
Jak poinformował GIS "migrację ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża szklanki" stwierdzono "w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej". Naczynie było w ofercie sprzedażowej niemieckiej sieci KIK.
Szczegóły dotyczące produktu
- Numer partii: 251216-3 12212075631003000100 P278285 – 1221207/003;
- Dystrybutor w Polsce: KIK Textillien und Non-Food GmbH Siemensstraße 21, 59199 Bönen reprezentowany przez: KIK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21A we Wrocławiu
- Kraj pochodzenia: Chiny
Wycofanie ze sprzedaży
Produkt został wycofany ze sprzedaży przez KIK, a obecnie trwają ustalenia dotyczące badań nad artykułem przed wprowadzeniem go na rynek.
"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiadomiły KIK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21A we Wrocławiu przedstawiciela firmy KIK Textillien und Non-Food GmbH Siemensstraße 21, 59199 Bönen o zaistniałej sytuacji i monitorują proces wycofania" - poinformował GIS.
Jak podkreślono, "nie należy używać szklanek wskazanych w komunikacie do spożywania żywności".
