Ołów na obrzeżu szklanki. Jest ostrzeżenie

Główny Inspektorat Sanitarny
Ostrzeżenie GIS. Salmonella w suplemencie diety
Źródło wideo: GIS
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Główny Inspektorat Sanitarny stwierdził obecność ołowiu i kadmu na obrzeżu szklanki od popularnej niemieckiej sieci dyskontowej KIK. "Nie należy używać szklanek (...) do spożywania żywności" - przekazano w komunikacie.

Jak poinformował GIS "migrację ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża szklanki" stwierdzono "w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej". Naczynie było w ofercie sprzedażowej niemieckiej sieci KIK.

Szczegóły dotyczące produktu

  • Numer partii: 251216-3 12212075631003000100 P278285 – 1221207/003;
  • Dystrybutor w Polsce: KIK Textillien und Non-Food GmbH Siemensstraße 21, 59199 Bönen reprezentowany przez: KIK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21A we Wrocławiu
  • Kraj pochodzenia: Chiny
Szklanka, w której stwierdzono migrację kadmu i ołowiu.
Źródło zdjęcia: Główny Inspektorat Sanitarny
Numer seryjny produktu.
Źródło zdjęcia: Główny Inspektorat Sanitarny

Wycofanie ze sprzedaży

Produkt został wycofany ze sprzedaży przez KIK, a obecnie trwają ustalenia dotyczące badań nad artykułem przed wprowadzeniem go na rynek.

"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiadomiły KIK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21A we Wrocławiu przedstawiciela firmy KIK Textillien und Non-Food GmbH Siemensstraße 21, 59199 Bönen o zaistniałej sytuacji i monitorują proces wycofania" - poinformował GIS.

Jak podkreślono, "nie należy używać szklanek wskazanych w komunikacie do spożywania żywności".



GISSanepid

