Zmiany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Semeniuk, Gut-Mostowy i Piechowiak wciąż w kierownictwie

Andrzej Gut-Mostowy i Grzegorz Piechowiak zostali powołani przez premiera Mateusza Morawieckiego na sekretarzy stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Do kierownictwa dołączyli także Olga Semeniuk oraz Marek Niedużak. Nominacje mają związek ze zmianami w resorcie po dymisji Jarosława Gowina. Po jego odejściu, przed tygodniem, dymisje złożyli Gut-Mostowy, Piechowiak - teraz objęli funkcje w przekształconym Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Zgodnie z czwartkowym rozporządzeniem Rady Ministrów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przekształcono w Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Dział "Praca" jest teraz w kompetencjach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Do zmian doszło po zdymisjonowaniu wicepremiera i ministra rozwoju Jarosława Gowina przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Zmiany w resorcie wymagały ponownego powołania na stanowiska sekretarzy i podsekretarzy stanu. We wtorek resort poinformował na Twitterze, że premier powołał Andrzeja Guta-Mostowego oraz Olgę Semeniuk. Premier powołał również Grzegorza Piechowiaka na sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz na Pełnomocnika Rządu ds. inwestycji zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Gut-Mostowy i Piechowiak - wraz z Iwoną Michałek - byli w gronie osób, które w ubiegłą środę podały się do dymisji z funkcji zajmowanych w ówczesnym Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, uzasadniając to odwołaniem wicepremiera i szefa Porozumienia Jarosława Gowina.

Andrzej Gut-Mostowy w ubiegłym tygodniu w głosowaniu nad całością ustawy anty-TVN wstrzymał się od głosu. Kilka dni temu w rozmowie z Polską Agencją Prasową mówił, że wciąż nie podjął decyzji w sprawie przynależności parlamentarnej. - W tej kwestii mogę coś powiedzieć za tydzień, potrzebuję czasu do namysłu - tak Gut-Mostowy odpowiedział na pytanie PAP o to, czy pozostanie w klubie PiS czy dołączy do koła Porozumienia.