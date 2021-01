Ponad 900 tysięcy złotych dla fundacji i spółek powiązanych z ojcem Rydzykiem

"Ponad 900 tys. zł trafiło do imperium o. T. Rydzyka w ramach wsparcia antykryzysowego. To kwota, jaką udało mi się ustalić poprzez interwencję w Ministerstwie Rozwoju. Wszystko w trakcie upadku tylu małych przedsiębiorstw, dramatu restauratorów, niezliczonych punktów usługowych" - napisał Brejza w mediach społecznościowych, publikując jednocześnie odpowiedź resortu na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Jak wynika z pisma, wsparcie zostało skierowane do Fundacji Lux Veritatis - 335 tys. 669,25 zł (w maju ub. roku), spółki Nasza Przyszłość - 27 tys. 667,77 zł (w lipcu) oraz spółki Bonum - 539 tys. 813,94 zł (w lipcu). Jest to stan na 15 grudnia ub. roku.

Była to pierwsza z tzw. tarcz antykryzysowych, uchwalonych w związku z wiosennym lockdownem. Wśród rozwiązań znalazło się m.in. zwolnienie ze składek do ZUS na trzy miesiące, świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, dofinansowanie zatrudnienia czy pożyczka do wysokości 5 tys. zł.