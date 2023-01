Minister Moskwa zapewnia: ograniczymy podwyżki dla obywateli

Niedługo przedstawimy dodatkowe przepisy, które mocniej będą chronić odbiorców ciepła. Zapewnimy rekompensaty i ograniczymy podwyżki dla obywateli - zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wsparcie ma trafić też do tak zwanych odbiorców wrażliwych, czyli do szkół, szpitali czy żłobków.

Cena ciepła - podwyżki

Wynika to m.in. z wyjściowej stawki za ciepło, jaką do tej pory płacili mieszkańcy. Jeśli była ona znacznie niższa od średniej krajowej, a sytuacja na rynku zmusiła wytwórcę do podniesienia ceny, to mimo zastosowania mechanizmu ceny z rekompensatą, procentowy wzrost ceny ciepła mógł przekroczyć 40 proc.