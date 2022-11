Niepokojący trend. "Można podejrzewać, że te odpady będą spalane"

czytaj dalej

PiS chciałby powołać komisję do spraw polskiej polityki energetycznej prowadzonej w latach 2007-2022. Sekretarz generalny partii Krzysztof Sobolewski stwierdził, że PiS chciałby, aby ustawa w tej sprawie została uchwalona jak najszybciej, tak by komisja mogła rozpocząć prace od nowego roku. Rzecznik PiS Rafal Bochenek przekazał, że komisja będzie mogła podejmować decyzje administracyjne, w tym "będzie mogła kierować określone wnioski do służb".