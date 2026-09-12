Ograniczenia wycinki. Resort komentuje wprowadzenie "lasów społecznych"

Lasy Miejskie o ataku dzika w Wawrze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na interpelację poselską podkreśliło, że ustanawianie lasów o wiodącej funkcji społecznej nie ma na celu zmiany zasad powszechnego korzystania z lasów, ale "dostosowanie sposobu prowadzenia gospodarki leśnej do szczególnego znaczenia dla lokalnych społeczności".

"W zależności od charakteru danego obszaru mogą być stosowane różne sposoby gospodarowania, uwzględniające w większym stopniu funkcje społeczne, rekreacyjne i przyrodnicze lasu oraz potrzeby mieszkańców. Oznacza to, że podstawowa różnica (w stosunku do 'zwykłych' lasów zarządzanych przez LP) dotyczy sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, a nie samego prawa społeczeństwa do korzystania z lasu" - dodano.

Lasy o "wiodącej funkcji społecznej"

W odpowiedzi na interpelację zwrócono uwagę, że w ramach drugiego etapu pilotażu wyznaczania lasów społecznych resort klimatu razem z Instytutem Ochrony Środowiska opracował dokument "Ramowe sposoby prowadzenia gospodarki leśnej w lasach o wiodącej funkcji społecznej wokół miast", w którym zawarto zbiór dobrych praktyk. Wskazuje się w nim m.in. na wspieranie naturalnych procesów w lasach, a także unikanie stosowania rębni i cięć zupełnych w sąsiedztwie dróg publicznych, parkingów leśnych, miejsc biwakowych, jak również tras, szlaków i ścieżek rowerowych oraz pieszych, a także zabudowy mieszkaniowej.

Ministerstwo podało, że łączna powierzchnia, jaką objąć mają tzw. lasy społeczne wynosi ponad 158 tys. ha, czyli około 2,2 proc. ogólnej powierzchni lasów Skarbu Państwa zarządzanych przez Lasy Państwowe. "Zdobyte w pilotażu doświadczenia mają w przyszłości posłużyć do dalszego rozwoju sieci lasów o wiodącej funkcji społecznej" - podkreślono.

Resort odpowiada na interpelację

Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi niemal 9,3 mln ha, co odpowiada lesistości 29,6 proc. Zdecydowana większość to lasy należące do państwa, z czego ponad 7,1 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W interpelacji zwrócono uwagę, że resort nie określił docelowej powierzchni lasów o wiodącej funkcji społecznej, które zostaną utworzone w skali całego kraju po zakończeniu pilotażu. "Lasy takie mogą być tworzone z inicjatywy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w oparciu o Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 lipca 2026 r. w sprawie zasad wyznaczania i prowadzenia gospodarki leśnej w lasach o wiodącej funkcji społecznej" - poinformowano.

Na początku tego tygodnia szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska informowała, że liczy na to, iż na przełomie marca i kwietnia 2027 r. zakończy się proces wyznaczania tzw. lasów społecznych wokół 11 aglomeracji miejskich.

Pierwszy las społeczny w Polsce

Pod koniec lipca br. wokół Wrocławia zainaugurowano pierwszy w Polsce las o wiodącej funkcji społecznej (11,6 tys. ha). Znajduje się on na terenie czterech nadleśnictw (Oborniki Śląskie, Miękinia, Oleśnica Śląska i Oława) i dziewięciu gmin. Na obszarach tych wprowadzono ograniczenia w wycince drzew, a część z nich zostanie objęta całkowitą ochroną.

W 2024 r. resort klimatu i środowiska rozpoczął pilotaż wyznaczania lasów społecznych wokół 11 aglomeracji: Bielska-Białej, Bydgoszczy wraz z Toruniem, Łodzi, Katowic, Kielc, Krakowa, Poznania, Szczecina, Trójmiasta, Warszawy i Wrocławia.

Pierwotnie resort klimatu chciał wyznaczyć takie tereny do końca 2024 roku.