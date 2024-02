Ogłoszono konkurs na prezesa i wiceprezesów Polskiej Grupy Energetycznej

Konkurs na prezesa PGE

Kandydat na członka zarządu musi spełniać m.in. takie warunki jak: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, posiadać poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.