Odwrócona hipoteka w Polsce. Wiemy, ile fundusze wypłaciły klientom do tej pory

Odwrócona hipoteka to nazwa usługi, która polega na wypłacaniu klientowi dożywotniej renty przez instytucję finansową w zamian za przeniesienie na nią prawa własności nieruchomości. Klient w umowie notarialnej zostaje jednocześnie objęty gwarancją dożywotniego zamieszkania we wskazanym lokalu. Na podstawie danych od organizacji funduszy hipotecznych, które należą do Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF), związek oszacował jak ten rynek rozwijał się od 2010 do 2022 roku.