czytaj dalej

PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, Velo Bank oraz Bank BPS - to banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia. Część osób będzie miała problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Oryginalny komunikat do klientów skierował ING Bank Śląski.