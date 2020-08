Na razie nie będzie niższych stawek VAT. Nowy projekt rządu

Warunki powrotu niższych stawek

Przedstawiciele PiS w ostatnich latach zapowiadali powrót do stawek VAT na poziomie 22 i 7 procent, które podwyższone zostały o 1 punkt procentowy w 2011 roku przez rząd koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zapowiadano wówczas, że podwyżka stawek VAT do 8 i 23 procent jest tymczasowa, ale w kolejnych latach została ona utrzymana.

Pierwszym jest zastosowanie stabilizującej reguły wydatkowej, drugim osiągnięcie określonych wskaźników: relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6 proc..

Inwestycje transportowe

Co jeszcze przewiduje projekt?

Umożliwiona zostanie także kontynuacja zadań realizowanych w ramach Programu Maluch plus, rozpoczętych w 2020 r. – maksymalnie do 30 listopada 2021 r.

Poza tym projekt przewiduje, że wydłużony zostanie czas, do którego będzie można wydawać środki budżetowe wskazane jako tzw. wydatki niewygasające. Oznacza to, że wydatki z 2020 r. będą mogły być realizowane również w kolejnym roku - do 30 listopada. Dzięki temu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć, które były zaplanowane w 2020 r., a które m.in. na skutek COVID-19, nie zostaną ukończone. Tym samym ostateczny termin ich realizacji zostanie wydłużony maksymalnie do 30 listopada 2021 r.