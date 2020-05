"Ważniejsza jest ochrona ludzi". Bugaj o luzowaniu ograniczeń

Rząd zaproponował cztery etapy luzowania ograniczeń. Pierwszy etap "odmrażania" gospodarki, który zaczął obowiązywać od 20 kwietnia, dotyczył otwarcia lasów i parków. Prawo do samodzielnego wyjścia z domu otrzymały również dzieci od 13. roku życia. Ponadto zmieniły się limity osób w sklepach.

Zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego od poniedziałku (18 maja) mogą zostać uruchomione zakłady kosmetyczne, fryzjerskie i restauracje. Warunkiem wznowienia działalności jest dostosowanie się przedsiębiorców do wytycznych mających zapewnić klientom bezpieczeństwo w czasie epidemii.

"Odmrażanie" gospodarki

Przyznał, że właściciele restauracji, kosmetyczki czy fryzjerzy należą do jednych z najbardziej dotkniętych przez zamknięcie gospodarki branż, ale - jak podkreślił - podejmując taką decyzję, zawsze należy sobie postawić pytanie, na ile należy chronić ludzi, a na ile gospodarkę. - Uważam, że ważniejsza jest ochrona ludzi - powiedział Bugaj. Zaznaczył przy tym, że jest to jego indywidualny wybór etyczny, za którym nie stoją argumenty ekonomiczne.

Ekonomista przytoczył przykład Szwecji, która w znacznie mniejszym stopniu niż inne kraje europejskie zdecydowała się na ograniczenie życia gospodarczego i społecznego po to, by wyhamować rozprzestrzenianie się wirusa. Wskazał, że ta postawa przez wiele środowisk na świecie jest krytycznie oceniana. - Owszem, ta strategia pomogła chronić gospodarkę przed kryzysem, ale śmiertelność z powodu wirusa na 100 osób jest tam znacznie wyższa niż w innych państwach - powiedział.

Bugaj powiedział, że wiele osób w Polsce chciałoby, żeby rząd przedstawił długookresowy plan wychodzenia z kryzysu, ale nie bardzo jest to możliwe, ponieważ nie wiadomo, co się będzie działo. Dodał też, że w długim okresie to od stanu gospodarki będzie zależeć śmiertelność ludzi.