"Odmrażanie" handlu i usług. Lista zmian

Pierwszy etap "odmrażania" gospodarki , który zaczął obowiązywać od 20 kwietnia, dotyczył otwarcia lasów i parków. Prawo do samodzielnego wyjścia z domu otrzymały również dzieci od 13. roku życia. Ponadto zmieniły się limity osób w sklepach , które zostały uzależnione od powierzchni placówek. Ustalono także, że tak zwane godziny dla seniorów, w godzinach 10-12, obowiązują od poniedziałku do piątku.

W środę premier Mateusz Morawiecki ogłosił przejście do drugiego etapu "odmrażania" gospodarki, który wejdzie w życie 4 maja. - Od 4 maja otwieramy hotele i miejsca noclegowe po to, żebyśmy nie ruszyli na majówkę tłumnie w różne miejsca, bo wtedy, gromadząc się, tworzymy większe ryzyko zakażenia - powiedział szef rządu, tłumacząc utrzymanie obostrzeń przez majówkę.

- To jest decyzja, która skutkuje tym, że my musimy nauczyć się inaczej funkcjonować niż dotychczas. Przez kilka tygodni przygotowywaliśmy się do tego, że taki moment nadejdzie i będzie trzeba przystąpić do otwarcia hotelu gwarantując – na tyle, na ile jest to możliwe – z jednej strony bezpieczeństwo gościom, a z drugiej bezpieczeństwo pracownikom. To są dwie kluczowe rzeczy - podkreślił Henryk Orfinger.