Oddanie osocza przez ozdrowieńca. Po zmianach przysługuje dłuższe wolne od pracy

W ramach walki z pandemią COVID-19 pod koniec stycznia wprowadzone zostały nowe zasady honorowego oddawania krwi i jego składników. Aby zachęcać ozdrowieńców do oddawania osocza, które może pomóc w leczeniu chorych na COVID-19, dawcom przyznano między innymi dwa dni wolne od pracy.

Osocze krwi ozdrowieńców

Osocze krwi, inaczej plazma, to płynna część krwi stanowiąca 55 proc. jej objętości. Zawiera w sobie najcenniejsze składniki krwi, m.in. krwinki białe (leukocyty), które odpowiedzialne są za ochronę organizmu przed bakteriami i wirusami.

To dlatego szczególnie poszukiwane jest obecnie osocze osób, które były zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 bądź chorowały na COVID-19 i wyzdrowiały. Zawiera ono bowiem przeciwciała przeciw temu koronawirusowi i może pomagać w leczeniu osób ciężko przechodzących COVID-19, zwłaszcza z objawami zagrażającymi ich życiu.

Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób w wieku 18-65 lat, które mogą testem lub wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl potwierdzić bezobjawowe przebycie zakażenia SARS-CoV-2. Jeżeli z kolei w sposób udokumentowany zachorowały na COVID-19, muszą one odczekać 18 dni od zakończenia swojej izolacji lub 28 dni od ustąpienia objawów.

Ponadto, aby zostać dawcą, osoby te muszą spełniać podstawowe warunki zdrowotne kwalifikujące ludzi do honorowego oddawania krwi lub jej składników. Wymagania te to min. 50 kg wagi, dobry stan zdrowia, a także nieleczenie się z powodu chorób przewlekłych. Dodatkowe badania mogą być wymagane w przypadku kobiety po ciąży oraz osób, które w przeszłości miały przetaczaną krew.

Oddawanie osocza krok po kroku

Na miejscu należy stawić się z dokumentem poświadczającym naszą tożsamość, wówczas zostaniemy zarejestrowani, wypełnimy kwestionariusz z danymi osobistymi i zdrowotnymi oraz pobrana od nas zostanie próbka krwi. Próbka ta zostanie błyskawicznie przebadana laboratoryjnie, aby potwierdzić, że nasza krew lub osocze kwalifikują się do oddania.

Następnie lekarz oceni wyniki badania naszej krwi, zapozna się z wypełnionym przez nas kwestionariuszem i zakwalifikuje nas do oddania krwi lub osocza. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy się kwalifikować do donacji, lekarz wyjaśni nam powody tej sytuacji.

Jeżeli zostaniemy pomyślnie zakwalifikowani do oddania osocza krwi, przeprowadzane jest ono jedną z dwóch metod:

- oddając krew pełną, z której następnie oddzielane jest osocze. Metoda trwa ok. 10 minut i pozwala na uzyskanie ok. 200 ml osocza;

- metodą plazmaferezy, w trakcie której z pobieranej krwi jest oddzielane osocze, a reszta krwi przetaczana z powrotem do naszej żyły. Ta metoda trwa 30-40 minut i pozwala na uzyskanie do 750 ml osocza.

Oddanie osocza – dni wolne

Aby zachęcić ozdrowieńców do dzielenia się swoim cennym osoczem, na mocy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 wszystkim oddającym krew pełną lub osocze zapewniono dodatkowe przywileje. Będą one obowiązywać do ustania w Polsce stanu epidemii.