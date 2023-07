"Faworyzowanie, marginalizowanie i ograniczanie". Raport po przejęciu Polska Press przez Orlen

czytaj dalej

Chińscy hakerzy, mający powiązania z władzami, włamali się od maja do skrzynek pocztowych 25 agend rządu USA, w tym conajmniej dwóch departamentów (ministerstw) federalnych - poinformował w środę Microsoft a potwierdzili to przedstawiciele rządu USA. Atak miał być ukierunkowany na konkretne konta. "Wyrafinowanie ataku i jego ukierunkowany charakter sugerują, że hakerzy albo należą do pekińskiej służby wywiadowczej, albo dla niej pracowali" - napisał we wtorek wieczorem na blogu Charlie Bell, wiceprezes Microsoftu.