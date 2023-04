Obowiązuje tranzyt towarów rolnych z Ukrainy. "W pierwszym tygodniu będzie objęty konwojem"

Od piątku możliwy jest tranzyt towarów rolnych z Ukrainy przez terytorium Polski. To efekt opublikowanego w Dzienniku Ustaw w nocy z czwartku na piątek rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii. Rozporządzenie ma obowiązywać do 30 czerwca.

Tranzyt produktów rolnych z Ukrainy

Transporty będą elektronicznie plombowane i śledzone poprzez GPS. W pierwszym tygodniu będą też konwojowane. Ukraińskie produkty rolne nie mogą trafić na polski rynek, bo dalej obowiązuje zakaz importu. Muszą trafić do portu w Polsce lub wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej.

- Krajowa Administracja Skarbowa w ramach kontroli nad tranzytem transportu ukraińskiego będzie konwojowała transport, jak i w pierwszej kolejności będą na takie transporty nakładane plomby elektroniczne. Dodatkowo w pierwszym tygodniu od 21 do 27 (kwietnia) taki tranzyt będzie objęty konwojem przez funkcjonariuszy służby Celno-Skarbowej. Taki konwój będzie odbywał się do miejsca docelowego, czyli albo do przejścia granicznego, do granicy Polski, albo zakończy na jednym z czterech morskich przejść granicznych - Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Świnoujście. Tam nastąpi przeładowanie transportu na statki. Konwój będzie odbywał się za pomocą radiowozów Służby Celno-Skarbowej. Konwojem będą objęte transporty, dokładnie 5 samochodów ciężarowych z ładunkiem - powiedziała dla TVN24 rzecznika prasowa szefa KAS st. rachm. Justyna Pasieczyńska.