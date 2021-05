PESEL dla cudzoziemców i zmiany w karach podatkowych. Od dziś wchodzą nowe przepisy

Według resortu finansów zmiana przepisów Kodeksu karnego skarbowego będzie służyć przyspieszeniu i "istotnemu uproszczeniu części spraw o wykroczenia skarbowe". Dzięki nowym rozwiązaniom mają być one załatwiane "szybko i sprawnie w trybie postępowania mandatowego, bez konieczności kierowania sprawy do sądu karnego".

Podatek akcyzowy

Mniej danych nabywców wyrobów węglowych

Inne przepisy dotyczą m.in. ograniczenia katalogu danych osobowych podawanych przez sprzedawcę wyrobów węglowych na liście finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego oraz przez "finalnego nabywcę węglowego w oświadczeniu o przeznaczeniu nabytych wyrobów węglowych do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy". Jak tłumaczy MF, zlikwiduje to nadmierną ingerencję w prywatność osób, których te dane dotyczą. Odstąpiono np. od wymogu podania w tych dokumentach numeru dowodu osobistego, gdy nabywcy wyrobów węglowych został nadany numer PESEL.