Koronakryzys w galeriach handlowych. Duży spadek obrotów

Według danych PRCH Turnover Index, w pierwszym półroczu br. transakcje sprzedaży w obiektach handlowych spadły prawie o jedną trzecią (31,2 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. "Rekord padł w kwietniu, kiedy to średnie miesięczne obroty były niższe aż o 79,6 proc. rdr. Tak duży spadek to efekt ograniczeń w funkcjonowaniu galerii handlowych związanych z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii. Na tzw. lockdownie najbardziej ucierpiały usługi" - czytamy. Wskazano, że obroty w tej kategorii zakupowej w pierwszej połowie 2020 r. były niższe niż przed rokiem o ponad połowę, czyli o 58,8 proc. Jak wynika z raportu, trudna sytuacja pandemiczna najmniej wpłynęła na sklepy z żywnością, które w okresie wiosennym mogły działać nieprzerwanie. W tej kategorii odnotowano spadek obrotów o 12,2 proc. rdr, ponieważ produkty z tej kategorii należą do towarów pierwszej potrzeby, które w przypadku cięć wydatków przez klientów, są ograniczane w ostatniej kolejności. Obroty branży zaczęły się odbudowywać w maju br. PRCH Turnover Index wyniósł -30,6 proc. rdr, natomiast w czerwcu był o 13,2 p.p. wyższy, osiągając wartość -17,4 proc. rdr - podano.

Mniej odwiedzających

Według Rady koronakryzys wyraźnie widoczny jest również w wynikach odwiedzalności obiektów handlowych. "O ile w styczniu i w lutym tzw. wskaźnik footfall w porównaniu do odwiedzalności z ub.r. był jeszcze dodatni, to sytuacja znacząco zmieniła się od marca. Największy spadek liczby klientów w galeriach miał miejsce w kwietniu i wyniósł aż 72,3 proc. rdr. "Wówczas w obiektach handlowych mogły prowadzić działalność jedynie nieliczne lokale, tj. sklepy spożywcze, apteki, drogerie i sklepy z artykułami dla zwierząt. Zniesienie większości ograniczeń i ponowne otwarcie większości sklepów poprawiło sytuację, dzięki czemu indeks odwiedzalności był dla pierwszej połowy roku niższy o 26,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego, a rynek retail zaczął się powoli odbudowywać, na co wskazuje porównanie wizyt klientów w maju i czerwcu br., kiedy indeks odwiedzalności wyniósł dla maja 65 proc. (rdr), a dla czerwca był o 11 p.p. wyższy i osiągnął wartość 76 proc. rdr - czytamy. Z raportu wynika ponadto, że w pierwszej połowie br. oddano do użytku ponad 144 tys. mkw. GLA (powierzchnia najmu brutto). To o 14 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. - podano. Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 240 firm działających w branży nieruchomości i miejsc handlu oraz usług.