Dwa kolejne tygodnie zamknięcia to dwa miliardy złotych strat. Handlowcy o przedłużeniu lockdownu

Minister zdrowia poinformował w poniedziałek, że obowiązujące obostrzenia epidemiczne dotyczące m.in. funkcjonowania galerii handlowych, hoteli, restauracji czy stoków narciarskich zostają przedłużone o dwa tygodnie, do końca stycznia.

"Jedyna szansa na przetrwanie"

"Branża centrów handlowych jest zaskoczona kolejnymi decyzjami rządu, ponieważ była i jest przygotowana do obsługiwania klientów w wysokim rygorze sanitarnym. Możliwość funkcjonowania z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, przy znacznie niższej niż w roku poprzednim odwiedzalności, jest dla wielu przedsiębiorców jedyną szansą na przetrwanie" - napisano w komunikacie.

PRCH szacuje łączne utracone obroty z powodu trzykrotnego ograniczenia funkcjonowania obiektów handlowych w Polsce na ponad 32 mld zł, z czego ok. 6 mld zł w wyniku trzeciego lockdownu.

Wynajmujący apelują o pomoc dla najemców i właścicieli centrów handlowych w formie dofinansowania do kosztów stałych, obejmujących także czynsze.

Z danych PRCH wynika, że grudzień przyciągnął do centrów handlowych o 30 proc. mniej klientów rdr.

Pozwy wobec państwa

"Nie rozumiemy na podstawie jakich kryteriów rząd wprowadza ograniczenia, które faworyzują jedne gałęzie gospodarki a dyskryminują inne. Jak mamy rozumieć, że pomimo oficjalnego zamknięcia centrów handlowych są one nadal otwarte?" - zastanawiają się przedstawiciele organizacji.

Zdaniem Zarządu ZPPHiU brak konsekwencji w przyznawaniu możliwości prowadzenia działalności gospodarczej podczas lockdownu dla wybranych branż to "dyskryminacja i absurd". "Nierówny dostęp do rynku nie ma żadnego uzasadnienia" - zaznaczają.

"Dzisiaj jest dla nas jasne, że proszenie, apelowanie nie przynosi żadnych rezultatów albo odwrotny do deklarowanego. Nie tylko zostaliśmy pozbawieni wsparcia (np. ostatnio poprzez dobór PKD) to jeszcze jesteśmy dyskryminowani. Polscy przedsiębiorcy, polskie firmy rodzinne nie dadzą się zniszczyć przez dyskryminujące decyzje polityków. Oczekujemy otwarcia naszych sklepów jak zostało to określone na początku trzeciego już lockdownu. W przeciwnym wypadku nie będziemy mieli wyjścia, wprowadzimy ostrzejsze formy protestu oraz będziemy masowo występować na drogę sądowa" - zapowiadają przedstawiciele handlu i usług.