"Obniżki stóp są już przesądzone". Padł termin

"Przypieczętowanie tendencji obserwowanej od początku roku"

"To, co jest w danych za marzec istotne, to przypieczętowanie tendencji obserwowanej od początku roku. Tempo wzrostu płac spada i najprawdopodobniej trwale obniżyło się do poziomu, który możemy uznać za 'normalny' i 'nie szokowy'. W 2025 roku pierwszy raz, odkąd płace w 2022 roku silnie zareagowały na szok inflacyjny, zobaczyliśmy w danych o wynagrodzeniach siódemkę z przodu i to dwa miesiące z rzędu. Tym samym, znajdujemy się niecały punkt procentowy od dynamik płac, które obserwowaliśmy w latach 2017-19, czyli czasach relatywnej stabilności gospodarczej" – napisali ekonomiści Banku Pekao w komentarzu do danych GUS.