Spadek cen paliw w hurcie. Orlen koryguje stawki

Orlen obniżył ceny hurtowe paliw, rynek czeka na maksymalną cenę Źródło: TVN24

Według cennika hurtowego Orlenu w poniedziałek benzyna

bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 424 zł za metr sześc .- o 290 zł mniej niż w sobotę, gdy było to 5 714 zł za metr sześc.,

olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 761 zł za metr sześc., o 280 zł mniej niż w sobotę, gdy było to 7 041 zł za metr sześc.

W sobotę Orlen podniósł hurtową cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 103 zł za metr sześc., a oleju napędowego Ekodiesel o 171 zł za metr sześc.

Maksymalna cena paliw na stacjach od wtorku

W poniedziałek około południa w Monitorze Polskim powinno zostać opublikowane pierwsze obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnej ceny paliw - poinformował wiceminister energii Wojciech Wrochna. Podkreślił, że cena maksymalna ma obowiązywać od wtorku.

W niedzielę, dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, weszły w życie regulacje z rządowego pakietu "Ceny Paliwa Niżej", w tym ustawa zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej. Wprowadziła ona mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka będzie obowiązywać na stacjach.

Cena będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Akcyza i VAT na paliwa w dół

Nowela przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT - od wtorku, 31 marca, podmioty sprzedające paliwa będą zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna.

Także w niedzielę weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, umożliwiająca czasowe - do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem. Będzie to dotyczyło tylko oleju napędowego i benzyn silnikowych.

W sobotę wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały dwa rozporządzenia ministra finansów i gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług oraz akcyzy na paliwa. Obniżony VAT do 8 proc. ma obowiązywać od wtorku, 31 marca, do 30 kwietnia, natomiast obniżona akcyza obowiązuje od poniedziałku, 30 marca, do 15 kwietnia.

Niższa akcyza w przypadku benzyny wynosi 1239 zł/1000 litrów; w przypadku olejów napędowych jest to 880 zł/1000 litrów; w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa to również 880 zł/1000 litrów.

Od wtorku spodziewane spadki cen paliw na stacjach

Zmiana cen paliw na stacjach widoczna ma być najwcześniej we wtorek, 31 marca - powodem są kwestie techniczne, jak dostosowanie kas fiskalnych do nowych przepisów.

Projekty obu ustaw umożliwiających ograniczenie wzrostu cen paliw zostały przyjęte przez rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu i wysłane do Sejmu w miniony czwartek. Prace nad obydwoma aktami ruszyły w Sejmie jeszcze tego samego dnia. W piątek Sejm uchwalił obie ustawy, następnie poparł je Senat. Jeszcze tego samego dnia ustawy podpisał prezydent Karol Nawrocki.

Premier Donald Tusk mówił w ubiegłym tygodniu, że pakiet "Ceny Paliwa Niżej" ma przełożyć się na spadek cen na stacjach. Szef rządu zapowiedział jednocześnie, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków. Rozwiązanie to miałoby przeciwdziałać sytuacjom, w których wzrost cen surowców przekłada się na nieproporcjonalnie wysokie marże firm.

Źródło: PAP