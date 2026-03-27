Obniżka cen paliw coraz bliżej. Jest decyzja sejmowej komisji

pap_20260310_14J
Sejm zajmie się ustawami, które mają obniżyć ceny paliw
Źródło: TVN24
W czwartek wieczorem sejmowa komisja finansów pozytywnie zaopiniowała dwa rządowe projekty ustaw dotyczące obniżki cen paliw. Pierwszy z nich przewiduje możliwość obniżenia akcyzy na paliwa, natomiast drugi wprowadza mechanizm ustalania maksymalnych cen paliw. Jeszcze w piątek parlament zamierza je przegłosować, a ustawy wysłać do podpisu prezydenta.

W czwartek na specjalnym posiedzeniu rząd przyjął oba projekty, które następnie w ekspresowym tempie trafiły pod obrady Sejmu. Późnym wieczorem odbyło się ich pierwsze czytanie, a ok. godz. 23 sejmowa komisja finansów opowiedziała się za tymi propozycjami.

Zgodnie z harmonogramem Sejmu w piątek odbędzie się ich drugie czytanie, a w okolicach południa będą one głosowane. Tego samego dnia ustawami zajmie się Senat, tak by - jak mówił premier Donald Tusk - jeszcze w piątek trafiły one na biurko Karola Nawrockiego. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker podkreślił, że prezydent "pilnie oczekuje na ustawę".

Prezydent "pilnie oczekuje na ustawę"
Prezydent "pilnie oczekuje na ustawę"

Dwa projekty w sprawie obniżek cen paliw

Sejmowa komisja zajmowała się dwoma projektami ustaw: noweli ustawy o podatku akcyzowym, a także nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Pierwszy z projektów przewiduje, że minister finansów będzie czasowo (do 30 czerwca 2026 roku) rozporządzeniem obniżyć stawkę akcyzy na paliwa. Drugi z kolei zakłada, że podmioty dokonujące sprzedaży paliwa będą zobowiązane do stosowania maksymalnej ceny w okresie obowiązywania obniżonych stawek podatku VAT dla paliw. Obniżenie stawki VAT z 23 proc. do 8 proc. zapowiedział w czwartek premier.

"Klienci indywidualni odczują zmianę, bo to bardzo duża obniżka"
"Klienci indywidualni odczują zmianę, bo to bardzo duża obniżka"

Wiceminister finansów Jarosław Neneman poinformował podczas pierwszego czytania projektów w Sejmie, że projekty rozporządzeń obniżających stawki podatków VAT i akcyzy na paliwa są już przygotowane.

Projekt rozporządzenia obniżającego stawkę VAT jest gotowy. Projekt rozporządzenia obniżającego stawkę akcyzy też jest gotowy 

- powiedział wiceszef MF.

Projekt przewiduje, że wysokość ceny maksymalnej będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji.

Wstrząs na rynku paliw. "Największy kryzys od 50 lat"

W trakcie debaty towarzyszącej pierwszemu czytaniu projektów szef resortu energii Miłosz Motyka przekonywał, że obecna sytuacja na rynku paliw to największy kryzys od 50 lat, co wiąże się z gwałtownym spadkiem podaży surowca na świecie oraz silnym wzrostem cen ropy i paliw. Podkreślił, że ograniczenie podaży sięga ponad 20 mln baryłek dziennie, co przekłada się na globalny szok cenowy odczuwalny także w Europie, w tym w Polsce.

Motyka dodał, że w odpowiedzi na rosnące ceny, rząd zdecydował się na wdrożenie szerokiego pakietu działań osłonowych. Wymienił m.in. obniżkę VAT i akcyzy na paliwa oraz wprowadzenie mechanizmu maksymalnej ceny detalicznej. Rozwiązanie to ma zagwarantować, że obniżki podatków przełożą się bezpośrednio na ceny dla konsumentów.

Tłumaczył, że mechanizm ceny maksymalnej będzie oparty o średnie ceny hurtowe paliw największych podmiotów na rynku, a jego stosowanie będzie kontrolowane przez administrację skarbową.

Informował, że przewidziano także możliwość wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków, jeśli okaże się, że część podmiotów czerpie nieproporcjonalne korzyści z wysokich cen paliw.

Minister Motyka ocenił też, że zaproponowane przez rząd rozwiązania, to jeden z najszerszych pakietów ochronnych w Europie. Ma on ograniczyć wzrost cen paliw oraz działać antyinflacyjnie.

PiS "za" projektami w sprawie cen paliw

Podczas wystąpień klubowych Przemysław Czarnek z PiS zadeklarował, że jego ugrupowanie będzie popierać propozycje zmierzające do natychmiastowego spadku cen paliw na stacjach benzynowych. Według niego propozycje rządowe są jednak spóźnione o blisko trzy tygodnie, co - jego zdaniem - miało kosztować Polaków 2 mld zł.

Przedstawiciele koalicji rządowej zgodnie zadeklarowali poparcie dla projektowanych zmian. Poseł KO Jarosław Urbaniak podkreślił, że projekty pilnie zostaną przeprocedowane w Sejmie i są one skierowane do konsumentów, którzy obecnie mierzą się z wysokimi cenami paliw na stacjach.

Sasin: nie mamy powodów, by być przeciw
Sasin: nie mamy powodów, by być przeciw

Mirosław Orliński z PSL zwrócił uwagę, że każdy z nas odczuwa wzrost cen paliw oraz transportu i konieczne jest działanie w tej sprawie. W podobnym tonie wypowiedział się Rafał Kasprzyk (Centrum), który podkreślił, że popiera dobre rozwiązania dla Polaków. Tomasz Trela z Lewicy wyraził z kolei nadzieję, że prezydent podpisze ustawy ws. cen paliw.

Według Krzysztofa Mulawy z Konfederacji rząd miał dużo czasu na przygotowanie rozwiązań prawnych i wsłuchanie się np. w głosy krytykujące wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
