Obniżka cen paliw coraz bliżej. Jest decyzja sejmowej komisji

W czwartek na specjalnym posiedzeniu rząd przyjął oba projekty, które następnie w ekspresowym tempie trafiły pod obrady Sejmu. Późnym wieczorem odbyło się ich pierwsze czytanie, a ok. godz. 23 sejmowa komisja finansów opowiedziała się za tymi propozycjami.

Zgodnie z harmonogramem Sejmu w piątek odbędzie się ich drugie czytanie, a w okolicach południa będą one głosowane. Tego samego dnia ustawami zajmie się Senat, tak by - jak mówił premier Donald Tusk - jeszcze w piątek trafiły one na biurko Karola Nawrockiego. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker podkreślił, że prezydent "pilnie oczekuje na ustawę".

Dwa projekty w sprawie obniżek cen paliw

Sejmowa komisja zajmowała się dwoma projektami ustaw: noweli ustawy o podatku akcyzowym, a także nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Pierwszy z projektów przewiduje, że minister finansów będzie czasowo (do 30 czerwca 2026 roku) rozporządzeniem obniżyć stawkę akcyzy na paliwa. Drugi z kolei zakłada, że podmioty dokonujące sprzedaży paliwa będą zobowiązane do stosowania maksymalnej ceny w okresie obowiązywania obniżonych stawek podatku VAT dla paliw. Obniżenie stawki VAT z 23 proc. do 8 proc. zapowiedział w czwartek premier.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman poinformował podczas pierwszego czytania projektów w Sejmie, że projekty rozporządzeń obniżających stawki podatków VAT i akcyzy na paliwa są już przygotowane.

Projekt rozporządzenia obniżającego stawkę VAT jest gotowy. Projekt rozporządzenia obniżającego stawkę akcyzy też jest gotowy

- powiedział wiceszef MF.

Projekt przewiduje, że wysokość ceny maksymalnej będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji.

Wstrząs na rynku paliw. "Największy kryzys od 50 lat"

W trakcie debaty towarzyszącej pierwszemu czytaniu projektów szef resortu energii Miłosz Motyka przekonywał, że obecna sytuacja na rynku paliw to największy kryzys od 50 lat, co wiąże się z gwałtownym spadkiem podaży surowca na świecie oraz silnym wzrostem cen ropy i paliw. Podkreślił, że ograniczenie podaży sięga ponad 20 mln baryłek dziennie, co przekłada się na globalny szok cenowy odczuwalny także w Europie, w tym w Polsce.

Motyka dodał, że w odpowiedzi na rosnące ceny, rząd zdecydował się na wdrożenie szerokiego pakietu działań osłonowych. Wymienił m.in. obniżkę VAT i akcyzy na paliwa oraz wprowadzenie mechanizmu maksymalnej ceny detalicznej. Rozwiązanie to ma zagwarantować, że obniżki podatków przełożą się bezpośrednio na ceny dla konsumentów.

Tłumaczył, że mechanizm ceny maksymalnej będzie oparty o średnie ceny hurtowe paliw największych podmiotów na rynku, a jego stosowanie będzie kontrolowane przez administrację skarbową.

Informował, że przewidziano także możliwość wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków, jeśli okaże się, że część podmiotów czerpie nieproporcjonalne korzyści z wysokich cen paliw.

Minister Motyka ocenił też, że zaproponowane przez rząd rozwiązania, to jeden z najszerszych pakietów ochronnych w Europie. Ma on ograniczyć wzrost cen paliw oraz działać antyinflacyjnie.

PiS "za" projektami w sprawie cen paliw

Podczas wystąpień klubowych Przemysław Czarnek z PiS zadeklarował, że jego ugrupowanie będzie popierać propozycje zmierzające do natychmiastowego spadku cen paliw na stacjach benzynowych. Według niego propozycje rządowe są jednak spóźnione o blisko trzy tygodnie, co - jego zdaniem - miało kosztować Polaków 2 mld zł.

Przedstawiciele koalicji rządowej zgodnie zadeklarowali poparcie dla projektowanych zmian. Poseł KO Jarosław Urbaniak podkreślił, że projekty pilnie zostaną przeprocedowane w Sejmie i są one skierowane do konsumentów, którzy obecnie mierzą się z wysokimi cenami paliw na stacjach.

Mirosław Orliński z PSL zwrócił uwagę, że każdy z nas odczuwa wzrost cen paliw oraz transportu i konieczne jest działanie w tej sprawie. W podobnym tonie wypowiedział się Rafał Kasprzyk (Centrum), który podkreślił, że popiera dobre rozwiązania dla Polaków. Tomasz Trela z Lewicy wyraził z kolei nadzieję, że prezydent podpisze ustawy ws. cen paliw.

Według Krzysztofa Mulawy z Konfederacji rząd miał dużo czasu na przygotowanie rozwiązań prawnych i wsłuchanie się np. w głosy krytykujące wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej.

Źródło: PAP