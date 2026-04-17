Rośnie sprzedaż obligacji skarbowych. Eksperci prognozują nowy rekord

Adam Glapiński o stopach procentowych - kwiecień 2026
W 2026 roku sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych może wzrosnąć do 91 miliardów złotych i tym samym ustanowić nowy rekord - prognozuje PKO Bank Polski.

W pierwszym kwartale 2026 r. sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych w Polsce osiągnęła poziom 19,1 mld zł, co oznacza wzrost o 10 proc. w ujęciu rocznym.

"Wysoka sprzedaż ogranicza ryzyko finansowania potrzeb pożyczkowych państwa. Marcowy wzrost sprzedaży potwierdza odporność segmentu detalicznego na rosnące ryzyko geopolityczne. Sprzedaż papierów w 2026 r. powinna wzrosnąć do 91 mld zł, ustanawiając nowy rekord" - uważają analitycy banku.

Rośnie zainteresowanie

Analitycy PKO BP zaznaczyli, że eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie i wzrost cen surowców energetycznych przejściowo zwiększyły popyt na papiery indeksowane inflacją. "W efekcie odnotowaliśmy pierwszy od lutego 2024 r. miesięczny wzrost sprzedaży netto obligacji Czteroletnich Indeksowanych COI" - wskazali.

"Obniżki stóp NBP pogarszają relatywną atrakcyjność najkrótszych i zmiennokuponowych obligacji detalicznych, podczas gdy trzyletnie obligacje stałoprocentowe TOS nadal cieszą się zainteresowaniem" - ocenili eksperci.

W ocenie banku popyt na obligacje skarbowe będzie wspierany w tym roku przez solidny wzrost dochodów realnych, stabilizację stóp procentowych i dalszą akumulację oszczędności.

"Rynek zbliża się jednak do fazy, w której wyższy koszt finansowania detalicznego, większa wrażliwość inwestorów na warunki rynkowe i rosnąca zmienność kosztów obsługi długu mogą ograniczać przestrzeń do dalszej ekspansji Ministerstwa Finansów" - podkreślili eksperci banku.

Które obligacje były najpopularniejsze?

W 2025 r. nabywcy kupili obligacje oszczędnościowe za 74,9 mld zł. W połowie stycznia resort finansów poinformował, że to drugi najwyższy wynik sprzedaży w historii. "Warto odnotować, jak duży jest to wzrost na przestrzeni ponad 10 lat – od 2015 roku (3,2 mld zł sprzedanych obligacji) sprzedaż naszych obligacji urosła ponad 23-krotnie do poziomu blisko 75 mld w 2025 roku" – wskazał, cytowany w ówczesnym komunikacie, wiceminister Jurand Drop.

Największą popularnością cieszyły się w minionym roku obligacje trzyletnie o stałym oprocentowaniu, których sprzedaż wyniosła prawie 27,8 mld zł. Na drugim miejscu były obligacje roczne o oprocentowaniu równym stopie referencyjnej NBP, których sprzedaż sięgnęła niespełna 26,55 mld zł. Trzecie wśród najchętniej nabywanych były papiery czteroletnie, z oprocentowaniem uzależnionym od inflacji, których sprzedano za prawie 7,74 mld zł.

Obligacje 10-letnie z kuponem uzależnionym od inflacji kupiono za prawie 5,6 mld zł, obligacje dwuletnie z oprocentowaniem opartym na stopie referencyjnej NBP powiększonym o niewielką marżę - za prawie 3,9 mld zł, a także obligacje trzymiesięczne za ponad 2,3 mld zł.

Obligacje przeznaczone dla beneficjentów programu Rodzina 800+ sprzedano za ponad 1 mld zł.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kamil Zajaczkowski/Shutterstock

Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
