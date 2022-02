O ile wzrosną stopy procentowe w Polsce? Wielki bank zmienia prognozy

czytaj dalej

Stopy procentowe wpływają na raty kredytów. Ostatnie podwyżki mogą przyczynić się do ewentualnych problemów kredytobiorców ze spłatą zobowiązań. - Mogą pojawić się one dopiero pod koniec roku i to w przypadku, jeśli stopa referencyjna NBP przekroczy 4 procent - uważa Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej. Jego zdaniem zjawisko to nie będzie miało jednak charakteru systemowego.