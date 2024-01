Dwie serie preparatu dla niemowląt wycofane z obrotu

Nutramigen to dietetyczny środek spożywczy przeznaczony dla niemowląt z alergią na białko soi oraz białka mleka krowiego.

Dobrowolne wycofywanie

GIS podaje, że decyzja ma związek ze "stwierdzeniem Cronobacter sakazakii w innej serii produkowanej dla rynków poza Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, na tej samej linii produkcyjnej co wymienione produkty".

"Zgodnie z ustaleniami firma Reckitt/Mead Johnson Nutrition Trading Poland Sp. z o. o. podjęła działania naprawcze zmierzające do przeprowadzenia kompleksowych testów jakościowych, które nie potwierdziły obecności Cronobacter sakazakii w produktach (...), niemniej jednak mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wrażliwej grupy konsumentów, dla których przeznaczone są przedmiotowe produkty, firma podjęła decyzję o dobrowolnym wycofaniu ich z obrotu handlowego" - informuje GIS.

"Firma poinformowała, że w przypadku posiadania produktu z wymienionymi numerami serii, należy zwrócić go do miejsca zakupu. Po zwróceniu produktu do miejsca, w którym został zakupiony oraz wskazaniu numeru PESEL, na który została zrealizowana recepta, nastąpi zwrot kosztów. Nie jest możliwa wymiana produktu. Konsumenci będą mogli zakupić nowy produkt po okazaniu ważnej recepty" - czytamy w komunikacie GIS.