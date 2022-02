Numer alarmowy 112 znów działa. MSWiA o przyczynie awarii: rekordowa liczba zgłoszeń

Usunięto usterki powodujące awarię numeru ratunkowego (112) w Polsce - przekazało MSWiA. Resort spraw wewnętrznych i administracji wyjaśnił, iż "problemy z połączeniem się" były spowodowane tym, że "Centra Powiadamiania Ratunkowego przyjęły rekordową liczbę zgłoszeń". Wcześniej portal niebezpiecznik.pl podał, że w sobotę czas dodzwonienia się na 112 wynosił kilka minut, a w niektórych ośrodkach operatorzy w ogóle nie mogli zalogować się do systemu.

Blisko 200 tysięcy zgłoszeń do popołudnia

W komunikacie MSWiA napisało, że "w sobotę (19 lutego br.) w związku z dużą liczbą zgłoszeń wpływających do operatorów numeru alarmowego 112 występowały problemy z połączeniem się z Centrami Powiadamiania Ratunkowego".

"Ze statystyk wynika, że do wszystkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) wpływa średnio od 55 do 60 tys. zgłoszeń w ciągu doby. W sobotę od północy tylko do godziny 16:00 ze względu na trudną sytuację pogodową zanotowano aż 180 tys. zgłoszeń" - czytamy.