Propozycja wydzielenia aktywów węglowych z firm energetycznych doprowadziła do sytuacji kryzysowej w Tauronie, w którym od blisko miesiąca prowadzone są spory zbiorowe. Czeka nas ostry konflikt społeczny i protesty, jakich w Polsce nie widziano od wielu lat - ostrzega w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Dwa tygodnie temu wicepremier i minister aktywów Jacek Sasin poinformował o projekcie restrukturyzacji energetyki zakładającym wydzielenie aktywów węglowych. Te plany spotkały się ze stanowczą reakcją ze strony związkowców.

"Pracownicy są niepewni swojej przyszłości"

"Proponowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych działania, dążące do wydzielenia wszystkich aktywów węglowych z koncernów energetycznych, przy braku jakiegokolwiek dialogu społecznego, doprowadziły w Grupie TAURON do sytuacji kryzysowej" - pisze w liście do premiera szef "Solidarności".

Podkreśla, że stronie społecznej nie przekazano, jak ma wyglądać transformacja polskiej energetyki i związana z tym ochrona miejsc pracy. Dodaje, że zamiast tego "w przestrzeni publicznej mnożą się kolejne niejasne koncepcje, co sprawia, że reprezentowani przez nas pracownicy są niepewni swojej przyszłości".

"Skutkiem tego we wszystkich Spółkach Grupy TAURON od blisko miesiąca prowadzone są spory zbiorowe, których celem jest zachowanie bezpieczeństwa miejsc pracy i płacy. Spory te weszły już w fazę mediacji, ale postawa poszczególnych zarządów Grupy oraz urzędników Ministerstwa Aktywów Państwowych dają pewność, że w Grupie tej czeka nas ostry konflikt społeczny i protesty, jakich w Polsce nie widziano od wielu lat" - zaznacza Duda w piśmie.

Apeluje przy tym do premiera o pilne spotkanie z przedstawicielami "Solidarności" z Grupy TAURON, Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz Zarządów Regionów "w celu omówienia i uporządkowania sytuacji". Wyjaśnia też, że pracownicy i związkowcy "nie negują potrzeby transformacji energetycznej, ale domagają się (...) działań ewolucyjnych wypracowanych w drodze dialogu".

"Nie tylko dla dobra pracowników, których reprezentujemy, ale przede wszystkim dla dobra gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tym bardziej, że idzie za tym drastyczny wzrost cen energii, które grożą również wybuchem powszechnego sprzeciwu społecznego" - czytamy w piśmie.

Duda dodaje, że "próba narzucenia nieakceptowanych społecznie rozwiązań" spowoduje, że "'Solidarność' podejmie zdecydowane działania". "Proszę pamiętać, że nie dotyczy to tylko Grupy TAURON, ale całej branży energetycznej, a w konsekwencji całej gospodarki i budżetów domowych wszystkich obywateli" - kończy.

Górnictwo węgla kamiennego w Polsce PAP

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego

Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło wniosek o wpisanie do wykazu prac Rady Ministrów programu transformacji sektora elektroenergetycznego. - Zakłada on wydzielenie spółek węglowych, co da spółkom Skarbu Państwa oddech – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Jacek Sasin, wicepremier oraz minister aktywów państwowych.

Program przewiduje wydzielenie do osobnego podmiotu elektrowni węglowych Enei, PGE oraz Tauronu, by odciążyć je i umożliwić pozyskanie kapitału potrzebnego do niezbędnych inwestycji. W marcu wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń zapowiedział, że nowy podmiot będzie nosił nazwę Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Koszty energetyki węglowej PAP

Autor:kris

Źródło: PAP