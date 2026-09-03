Nowy wiceminister w resorcie energii

1 września wygasł program CPN. Minister energii Miłosz Motyka: wydaliśmy 5 miliardów, aby ulżyć kierowcom Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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"Ministerstwo Energii informuje, iż z dniem 7 września 2026 roku Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał na stanowisko Sekretarza Stanu Piotra Pawła Masłowskiego" - przekazał w czwartkowym komunikacie resort.

Wcześniej w czwartek o nominacji informował szef resortu. - Tak, będzie nowy sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, pan Piotr Masłowski - powiedział Motyka podczas briefingu prasowego. Potwierdził tym samym ustalenia Wirtualnej Polski. Dodał, że jeszcze nie podpisał zarządzenia kompetencyjnego.

- Pan minister jest specjalistą w dziedzinie elektromobilności i tym będzie się w resorcie zajmował - wskazał Motyka.

Piotr Masłowski - kim jest

Masłowski jest senatorem wybranym z listy Trzeciej Drogi. Jak czytamy na stronie izby wyższej, urodził się 1 sierpnia 1977 r. w Rydułtowach.

W 2001 r. ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Śląskim. W 2001 r. na tej uczelni uzyskał specjalizację z zarządzania zasobami ludzkimi, a w 2021 r. na Uczelni Korczaka – specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Od 2001 do 2005 r. pracował w Urzędzie Miasta Radlina, a następnie w Starostwie Powiatowym w Rybniku. W latach 2002–2005 wchodził w skład komisji budżetowej przy Radzie Miasta Rydułtowy. W latach 2014–2023 był zastępcą prezydenta Rybnika.

Piotr Masłowski należy do klubu parlamentarnego Centrum. Klub ten powstał w lutym w wyniku rozłamu w Polsce 2050. Pod koniec maja zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Centrum, którego prezesem została ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska, a w lipcu ogłoszono powstanie nowej partii politycznej - Unii Centrum - do której dołączyła większość parlamentarzystów, liczącego 15 posłów i 3 senatorów klubu.

Piotr Masłowski Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP

Rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna dodał, że Masłowski zacznie pełnić funkcję 7 września.

W skład kierownictwa ME, oprócz Motyki, wchodzi też pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej i wiceminister Wojciech Wrochna, a także podsekretarze stanu Konrad Wojnarowski i Marian Zmarzły.