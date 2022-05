Doradca prezydenta: Andrzej Duda nie rozważa wycofania kandydatury Glapińskiego na szefa NBP

- Tu nie chodzi nawet o to, że Rada Polityki Pieniężnej pod wodzą Adama Glapińskiego za późno zareagowała na inflację i za późno zaczęło podnosić stopy. Gdyby zrobiła to wcześniej, to nie musiałaby robić to tak szybko, dynamicznie i wysoko - oceniła. Zdaniem Leszczyny gdyby cykl podwyżek rozpoczął się w czerwcu, a nie na jesieni "to 4,5 proc. (poziomu stawki głównej stopy procentowej - red.) byłoby wystarczające, a inflacja nie wynosiłaby 12 proc.".

Sellin o inflacji: gdyby nie rządowe programy, to byłaby wyższa

- Oczywiście należy powołać na następną kadencję Adama Glapińskiego, oczywiście kontynuować tę politykę, aby Polacy mieli w tych trudnych czasach inflacyjnych więcej pieniędzy we własnych portfelach poprzez takie decyzje, które podjęliśmy - o obniżeniu podatku od połowy roku z 17 do 12 proc., mówię o PIT-cie, o podwyższeniu kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych, co już jest, o podwyższeniu drugiego progu do 120 tysięcy złotych, wszyscy to zapowiadali, nikt tego nie zrobił, my to zrobiliśmy, o wprowadzeniu rządowej tarczy antyinflacyjnej - obniżeniu VAT-u na energię elektryczną, paliwa, co będzie kontynuowane - mówił.