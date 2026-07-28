Z kraju Nowy pomysł na promocję Polski. Rząd chce powołania nowego pełnomocnika Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Co sądzą zagraniczni turyści o Polsce - pyta Łukasz Wieczorek w cyklu "Wolne sondy" Źródło zdj. gł.: Nataliabiruk/Shutterstock

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Projekt przygotowany przez resort sportu i turystyki przewiduje, że funkcję pełnomocnika pełnić będzie sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"Będzie on koordynował działania administracji rządowej związane z tworzeniem, wdrażaniem i rozwojem spójnej marki narodowej. Celem nowych rozwiązań jest zapewnienie jednolitego zarządzania marką narodową oraz skuteczniejszego budowania i ochrony wizerunku Polski w kraju i za granicą" - wskazano w komunikacie KPRM.

Będzie promował Polskę

Pełnomocnik ma się zająć opracowaniem "projektu strategii budowy i promocji marki Polski oraz planu jej wdrożenia" oraz planu jej wdrożenia. Do jego zadań będzie również należało opracowanie księgi "Marki Polska", czyli standardów komunikacyjnych i wizualnych oraz zasad spójnego jej wykorzystywania, a także prowadzenie działań na rzecz zwiększania rozpoznawalności Polski i wzmacniania jej wizerunku w kraju oraz za granicą.

Projekt przewiduje, że pełnomocnik będzie monitorował realizację strategii i prowadził cykliczny przegląd jej efektów. Ma się też zająć działaniami informacyjnymi i promocyjnymi wspierającymi rozwój i rozpoznawalność Marki Polska.

Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po jego ogłoszeniu.