Podwyżka podatków w Nowym Ładzie? Horała: element wyrwany z kontekstu

Konrad Piasecki zapytał Marcina Horała o to, czy zostało w nim coś z liberała z czasów jego przynależności do Unii Polityki Realnej. - Nie za dużo, ponieważ ta ideologia wolnorynkowizmu w Unii Polityki Realnej właśnie była ideologią, a z wiekiem i nabywaniem doświadczenia człowiek widzi, że życie nie jest takie proste. To jest właśnie urok korwnizmu, że on kilkoma formułkami tłumaczy cały świat. Trochę jak marksizm, paradoksalnie. Życie jest bardziej skomplikowane i gospodarka również, nie chodzi o to, żeby gospodarkę na modłę ideologiczną budować, ale by była skuteczna - mówił Horała.