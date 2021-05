Kiedy prezentacja Nowego Ładu? "Wszystko jest przygotowane"

Terlecki został zapytany we wtorek w Radiu Plus, czy to pewne, że w sobotę odbędzie się prezentacja programu PiS - Nowy Ład. - Nie jest to jeszcze w stu procentach pewne. Sytuacja epidemiologiczna jest korzystna. Jeżeli to się utrzyma w najbliższych dniach, to oczywiście trzeba będzie przyspieszać. O tym rozstrzygnie prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, które jest zwołane na czwartek - odpowiedział polityk.