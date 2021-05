Kiedy prezentacja Nowego Ładu? Politycy obozu władzy wskazują możliwy termin

"To będzie w maju"

Reformy sądownictwa w Nowym Ładzie?

- Te prace są jeszcze w tym tygodniu finalizowane, lada dzień pokażemy nasz wspólny program, to, co uzgodniliśmy, to, co będziemy popierać – po to, żeby wrócić do tego dobrego tempa jeszcze z rządów pani premier Beaty Szydło - mówił. Jak później dodał, być może nie będzie to "lada dzień", ale "lada tydzień program zostanie zaprezentowany".