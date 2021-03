Wiceminister: prezentacja Nowego Ładu być może w drugiej połowie kwietnia

Wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, który był jednym z gości audycji w Programie III Polskiego Radia, pytany kiedy będzie zaprezentowany Nowy Ład, wskazał, że teraz jesteśmy prawdopodobnie w szczycie trzeciej fali pandemii i nie wiadomo jak długo on potrwa. - Gdyby się okazało, że opanowujemy tę sytuację i z twardych lockdownów, które wprowadziliśmy dzisiaj będzie można rezygnować, to niewykluczone, że będzie można zaprezentować Nowy Ład (...) w drugiej połowie kwietnia - zaznaczył. - Nie chcemy zwlekać zbyt długo - dodał.

"Musimy zrobić takie nowe otwarcie"

Jak dodał, dopiero na poziomie "przekładania programu na ustawy", które trzeba przeprowadzić w Sejmie, w ramach koalicji rządowej i parlamentarnej "trzeba konkrety tych ustaw uzgodnić i przegłosować". - Przedstawiamy go naszym koalicjantom, ale formalnie, on jest do przyjęcia, jeśli chodzi o struktury tylko przez Prawo i Sprawiedliwość i on jest przyjęty - stwierdził.