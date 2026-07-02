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Z kraju

Uproszczenie rachunków za prąd. Prezydent podpisał ustawę

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Klienci zwracali uwagę, że przedstawiciele handlowi przedsiębiorstw informowali ich, iż po podpisaniu nowej umowy będą płacili niższe rachunki za energię elektryczną
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Źródło wideo: Kancelaria Prezydenta RP
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Uproszczone rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych coraz bliżej. Zmiany zakładają, że klienci będą otrzymywali czytelną informację o składowych rachunków. W czwartek prezydent podpisał ustawę.

Wśród rozwiązań, które wprowadza, jest uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Chodzi o to, aby klienci otrzymywali czytelną informację o najważniejszych składowych rachunku i całkowitej kwocie do zapłaty już na pierwszej stronie. Przepisy przewidują też zmianę podstawowej formy wymiany korespondencji z przedsiębiorstwami energetycznymi na formę elektroniczną, z jednoczesnym umożliwieniem kontynuowania korespondencji w formie papierowej na życzenie odbiorcy.

Liberalizacja rozliczeń za ciepło

W ramach nowelizacji przewidziano też liberalizację rozliczeń za ciepło dostarczone bezpośrednio do przemysłu. W tym przypadku chodzi o odstąpienie od obowiązku stosowania taryfy dla ciepła, gdy jest ono dostarczane wyłącznie na potrzeby technologiczne bez przekazywania go na użytek gospodarstw domowych. Ustawa przewiduje też odstąpienie od obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, jeżeli ciepło jest przekazywane do przedsiębiorstwa przemysłowego z nowo budowanego źródła.

W ustawie sformułowano też definicję magazynu ciepła lub chłodu, na potrzeby regulacji niezbędnych przy planowanej transformacji ciepłownictwa w kierunku elektryfikacji systemów ciepłowniczych. W tym samym celu przewidziano uwzględnienie kotłów elektrodowych (elektrycznych) jako źródeł odnawialnych na potrzeby spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego w rozumieniu przepisów unijnych.

Weto w ubiegłym roku

Zmiana przepisów dotyczy też kwestii inwestycji w przedsiębiorstwach ciepłowniczych, m.in. ułatwienia liczenia wskaźników potrzebnych do sfinansowania inwestycji w zeroemisyjne źródła ciepła.

W sierpniu ubiegłego roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o deregulacji w zakresie energetyki, która miała wprowadzić niektóre z rozwiązań zaproponowanych w obecnej ustawie, w szczególności uproszczenie rachunków za energię.

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Źródło: PAP
Tagi:
Energia elektrycznaPrezydent RPKarol Nawrocki
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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