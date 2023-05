Minister ucina spekulacje: nie będzie nowego bonu turystycznego

czytaj dalej

PKN Orlen nadal używa rosyjskiej ropy przesyłanej rurociągiem Przyjaźń do swojej czeskiej rafinerii Litvinov. Naszym celem jest jak najszybsze zdywersyfikowanie dostaw ropy naftowej do Czech, aby całkowicie wyeliminować surowiec z Rosji - powiedział we wtorek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin po spotkaniu z ministrem przemysłu Czech Josefem Sikelą.