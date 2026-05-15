Nowe zasady przedawnienia podatków. Jest decyzja Sejmu

W piątek Sejm przyjął nowelizację Ordynacji podatkowej dotyczącą zasad przedawnienia zobowiązań podatkowych. Wcześniej posłom PiS nie udało się zdobyć większości potrzebnej do odrzucenia projektu w całości. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Za przyjęciem ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy głosowało 241 posłów, 199 było przeciw; nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowy termin przedawnienia

Nowelizacja zmienia sposób liczenia terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej podatek od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Zgodnie z nowymi przepisami, pięcioletni termin przedawnienia będzie liczony od końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Ustawa znosi również możliwość zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku wszczęcia postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Przepis ten był wielokrotnie krytykowany przez organizacje pracodawców, które wskazywały, że jest instrumentalnie wykorzystywany do sztucznego wydłużania terminu przedawnienia.

Będzie nowa przesłanka

Jednocześnie nowela przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanej z postępowaniem podatkowym w przypadku unikania opodatkowania. Zgodnie z nią bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania podatkowego dotyczącego unikania opodatkowania, albo przejęcia takiego postępowania przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Bieg terminu przedawnienia ma się rozpoczynać, a po zawieszeniu biec dalej, od dnia następującego po dniu doręczenia decyzji ostatecznej wydanej z zastosowaniem przepisów zawartych w klauzuli przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w Ordynacji podatkowej lub tzw. środków ograniczających umowne korzyści. Bieg terminu przedawnienia ma się również rozpoczynać w dniu doręczenia decyzji ostatecznej albo postanowienia wydanego na podstawie przepisów Ordynacji dotyczących sytuacji, w której szef Krajowej Administracji Skarbowej umarza postępowanie lub przekazuje sprawę właściwemu organowi podatkowemu.

W nowelizacji przewidziano także zastąpienie instytucji nieprzedawniania się zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym instytucją zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wskutek ustanowienia hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, o którym podatnik został zawiadomiony.

pc

Źródło: PAP
