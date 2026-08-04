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Nowe wytyczne dla salonów kosmetycznych. GIS zaostrza zasady

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Ginekologia estetyczna i regeneracyjna coraz bardziej popularne wśród kobiet w Polsce
Źródło wideo: Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Czyste i zdezynfekowane stanowisko pracy, sprawna wentylacja, otwieranie sterylnych narzędzi przy kliencie oraz mycie rąk przez co najmniej minutę - to część nowych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla branży beauty. Nowe wytyczne pojawiają się w czasie sporu o przyznanie lekarzom wyłączności na wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej.

Nowe zalecenia mają zwiększyć bezpieczeństwo klientów i personelu salonów kosmetycznych. GIS przypomniał, że zabiegi wiążące się z naruszeniem ciągłości tkanek stwarzają ryzyko zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i pasożytniczych. Dlatego konieczne jest przestrzeganie odpowiednich procedur dotyczących higieny, dezynfekcji i sterylizacji.

Publikacja wytycznych zbiega się w czasie z dyskusją nad projektem nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zakłada on przyznanie lekarzom wyłączności na wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej. Branża beauty sprzeciwia się proponowanym zmianom, ostrzegając, że mogą one istotnie ograniczyć działalność gabinetów kosmetologicznych i uderzyć w cały rynek.

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Zalecenia GIS dla branży beauty

Wśród najważniejszych zaleceń GIS znalazły się przygotowanie czystego i zdezynfekowanego stanowiska pracy oraz zapewnienie sprawnej wentylacji. Inspektorat odradza dezynfekowanie dużych powierzchni w obecności klientów. Zaleca również umieszczenie na stanowiskach informacji o czystości sprzętu oraz instrukcji prawidłowego mycia rąk.

Sterylne narzędzia powinny być otwierane bezpośrednio przed zabiegiem i w obecności klienta. Na jego życzenie personel powinien umożliwić sprawdzenie opakowania oraz dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie sterylizacji.

Rękawiczki jednorazowe należy zmieniać przed obsługą każdego kolejnego klienta. GIS podkreślił jednak, że ich stosowanie nie zastępuje higieny rąk. Zgodnie z zaleceniami ręce należy myć przez co najmniej minutę, dokładnie oczyszczając wszystkie ich powierzchnie.

Jak zaznaczył GIS, prawidłowe postępowanie podczas wykonywania zabiegów chroni zarówno klientów, jak i osoby je wykonujące przed zakażeniami oraz ogranicza możliwość przenoszenia chorób zakaźnych. Dotyczy to m.in. wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, zakażenia HIV, opryszczki, zakażeń skóry i oczu, grzybicy czy chorób pasożytniczych.

GIS: to nie tylko dobra praktyka

"Stosowanie odpowiednich procedur nie jest wyłącznie dobrą praktyką - w przypadku usług związanych z naruszeniem ciągłości tkanek wynika również z obowiązujących przepisów prawa" - podał GIS w komunikacie.

Nowe rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego są skierowane do wszystkich osób zawodowo świadczących usługi w obszarze beauty, w tym w szczególności do fryzjerów i stylistów, kosmetologów i kosmetyczek, osób wykonujących zabiegi manicure i pedicure, tatuatorów oraz specjalistów od piercingu, przedsiębiorców zarządzających salonami beauty oraz osób odpowiedzialnych za organizację pracy.

Główny Inspektor Sanitarny opracowuje oficjalne zalecenia i standardy higieniczno-sanitarne dla salonów kosmetycznych, fryzjerskich, manicure/pedicure oraz studiów tatuażu i piercingu co kilka lat. Określa zasady dezynfekcji, sterylizacji narzędzi, przygotowania stanowisk oraz higieny personelu. Obowiązujące dotychczas przepisy pochodziły z 2016 roku.

Źródło: PAP
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Tagi:
GISbranża beauty
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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