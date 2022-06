Nowe święto państwowe. Prezydent Duda podpisze ustawę

Narodowy Dzień Powstań Śląskich wejdzie do kalendarza świąt państwowych. - Prezydent Andrzej Duda we wtorek w Katowicach podpisze ustawę w tej sprawie - zapowiedział Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta RP. Święto będzie obchodzone 20 czerwca. Jak informowała wcześniej Kancelaria Prezydenta, nie będzie to dzień wolny od pracy.