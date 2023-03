Nowe święto państwowe. Jest projekt grupy posłów PiS

czytaj dalej

Rząd przyjął projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej. W aplikacji każdy obywatel ma mieć dostęp do wszystkich kont swoich produktów emerytalnych. W ocenie Marcina Wojewódki, wiceprezesa Zarządu Instytutu Emerytalnego jest "to kolejny przekręt". - Centralna Informacja Emerytalna to niestety niepotrzebna instytucja, Wielki Brat, który ma gromadzić w jednym miejscu nasze dane dotyczące oszczędzania na emeryturę i duplikować to, co już dzisiaj wiemy - stwierdził. Materiał Aleksandry Kąkol w programie "Polska i Świat" w TVN24.