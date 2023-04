Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Zapowiedź premiera

Co w projekcie?

Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami

Wyjaśnił, że zaproponowano trzy progi świadczenia wpierającego. - Pierwszy próg dla osób najbardziej wymagających pomocy – to jest osób, które w skali potrzeby wsparcia uzyskają od 90 do 100 punktów, to jest dwukrotność renty socjalnej - 3176 złotych. Dla osób, które uzyskają między 80 a 90 punktów, to jest 1588 złotych, czyli wysokość renty socjalnej. Dla osób między 70 a 80 punktów - to jest połowa renty socjalnej, czyli około 800 złotych - poinformował.