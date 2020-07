Od środy nowe stawki VAT. Co podrożeje, a co potanieje?

Nowa matryca stawek VAT miała wejść w życie od 1 kwietnia br., ale termin ten został przesunięty na 1 lipca. Zmiana obejmuje m.in. zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT, uproszczenie systemu stawek VAT, wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Według Ministerstwa Finansów nowa matryca jest korzystna dla biznesu i konsumentów. Wiceszef MF Jan Sarnowski przekonywał w niedawnej rozmowie z PAP, że oznacza ona generalnie obniżkę stawek VAT i pozwoli konsumentom zatrzymać w kieszeniach ponad 300 mln zł. Nowa matryca znacznie też uprości system stawkowy. Przypisanie określonej stawki do danej kategorii towaru czy usługi będzie znacznie łatwiejsze. Mniej będzie kategorii towarów i usług, do których zastosowanie mają określone stawki. Ma to ograniczyć takie sytuacje, kiedy pączki miały trzy stawki VAT, a musztarda była inaczej opodatkowana niż sos musztardowy.