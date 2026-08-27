Czas na regulacje pracy platformowej. "Udawana relacja biznesowa"

Stanisław Kierwiak, kurier z Pyszne.pl i związkowiec o zwolnieniach grupowych w firmie Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Do końca roku Polska musi wdrożyć unijne przepisy dotyczące pracy za pośrednictwem platform cyfrowych, obejmujące m.in. kurierów, kierowców, księgowych i tłumaczy - podkreśliła w czwartek ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas spotkania z uczestnikami Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie.

Projekt ustawy trafił do konsultacji

Szefowa resortu pracy przypomniała, że "dyrektywa platformowa została przyjęta na poziomie europejskim przy poparciu obecnego rządu".

- Widzimy od lat potrzebę uregulowania zupełnie nieuregulowanej strefy, jaką jest praca kurierów czy kierowców. Bardzo często w branży platformowej pojawiają się absurdalne pomysły jak na przykład umowa wynajmu hulajnogi, którą jeździ kurier. To jest udawana relacja biznesowa - podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.

Jak dodała, projekt ustawy w tej sprawie trafił do konsultacji. - To jest moment, który w sposób transparentny, jasny wszyscy aktorzy sceny publicznej: związki zawodowe, pracodawcy, pracownicy, biznes, mogą zająć stanowisko w tej sprawie. Po zebraniu uwag w konsultacjach, przeanalizujemy je i będziemy procedować ustawę. Termin na implementację tych przepisów to grudzień tego roku - zaznaczyła. Dodała, że podejmowane będą starania, by termin został dotrzymany.

Dyrektywa platform cyfrowych

Dziemianowicz-Bąk wyjaśniła, że dyrektywa platform cyfrowych dotyczy pracowników platform, czyli kurierów, kierowców, księgowych, tłumaczy, osób, które pracują na rzecz czy za pośrednictwem platform cyfrowych.

- Znamy i korzystamy z tych usług, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak odarci są oni z praw pracowniczych. Często w ogóle nie są traktowani jako osoby zatrudnione, jak pracownicy. To jest jakiś pozór, że jest jakaś umowa między kurierem a platformą - stwierdziła.

- Chcemy zabezpieczyć tych pracowników wprowadzając konkretne ochrony wynikające z kodeksu pracy - dodała.

Szefowa resortu pracy o urlopie menstruacyjnym

Ministra Dziemianowicz-Bąk przez jednego z uczestników Campusu została zapytana o to, czy w jej ocenie udzielanie kobietom urlopu menstruacyjnego nie dyskryminuje mężczyzn. - Za tę samą pensję pracujemy de facto 12 dni w roku więcej - wskazywał uczestnik spotkania.

- Ja bym zachęcała do solidarności pracowniczej: jak widzę, że kolega w pracy jest pozbawiany ze względu na płeć prawa do opieki nad dzieckiem, jak widzę, że zostaje dłużej, bo kobiety szybciej wychodzą, by zająć się dzieckiem to jest to dyskryminacja. Ale nie jest dyskryminacją to, że kobietom którym doskwiera pewna dolegliwość pozwala się na minimalną ulgę. To nie jest co miesiąc tydzień wolnego, to jest możliwość wzięcia wolnego jeden dzień w miesiącu. Nie uważam, żeby to była krzywda wobec mężczyzn - mówiła ministra Dziemianowicz-Bąk.

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Przypominała przy tym, że urlopy menstruacyjne nie są w żaden sposób wprowadzone przepisami, a ich udzielanie zależy wyłącznie od pracodawców. Obecnie tego typu urlopy mogą brać pracownice OHP.