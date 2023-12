Pensje, dodatkowe opłaty i nowy zakaz. 10 najważniejszych zmian od stycznia

Od 1 stycznia 2024 roku czeka nas szereg zmian w przepisach. Wzrośnie płaca minimalna, składki ZUS oraz świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus. Pojawi się nowa opłata od opakowań, wejdą w życie ograniczenia w sprzedaży energetyków, nowości czekają też kierowców. Oto dziesięć ważnych zmian, które wejdą od początku przyszłego roku.

Płaca minimalna w 2024

Płaca minimalna oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku ponownie wzrosną dwukrotnie z powodu wysokie inflacji. Kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę:

● od 1 stycznia 2024 roku - 4242 zł, ● od 1 lipca 2024 roku - 4300 zł.

Kwoty minimalnej stawki godzinowej:

● od 1 stycznia 2024 roku - 27,70 zł, ● od 1 lipca 2024 roku - 28,10 zł.

Obecnie, od 1 lipca, płaca minimalna wynosi 3600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 23,50 zł.

Składki ZUS w 2024 - wysokość

Podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi 60 procent przeciętnego wynagrodzenia. W projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok zapisano kwotę przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 7824 zł brutto. W 2023 roku było to 6935 zł brutto. W efekcie w przyszłym roku wzrośnie wysokość składek ZUS. Według obliczeń inFakt poszczególne elementy składki mają wynosić:

emerytalna 916,35 zł (obecnie 812,23 zł),

rentowa 375,55 zł (obecnie 332,88 zł),

wypadkowa 78,40 zł (teraz 69,49 zł),

Fundusz Pracy/Solidarnościowy 115,01 zł (obecnie 101,94 zł),

dobrowolna chorobowa 115,01 zł (obecnie 101,94 zł).

Składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na skali podatkowej lub podatku liniowym wyniesie co najmniej 381,78 zł (obecnie 314,10 zł). Oznacza to, że te dwie grupy przedsiębiorców zapłacą łącznie minimum 1982 zł składek ZUS miesięcznie. Rocznie to obciążenie nie będzie więc niższe niż 23 784,60 zł.

800 plus zamiast 500 plus - od kiedy

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wychowawcze będzie podwyższone z 500 do 800 zł. Nastąpi to automatycznie, czyli nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. ZUS zapowiedział, że 2 stycznia zrealizuje pierwsze przelewy z podwyższoną kwotą.

Opłata od opakowań

Od początku stycznia zacznie obowiązywać dodatkowy podatek nałożony na kubki na napoje czy opakowania na żywność. Prowadzący działalność handlową lub gastronomiczną będą musieli pobierać opłatę od konsumentów:

Podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy w 2024

Od 2024 roku wejdzie w życie kolejna podwyżka stawek akcyzy na alkohol i papierosy, o czym poinformowano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. Wynika to z tzw. mapy drogowej, przyjętej przez rząd PiS w 2021 roku.

Chodzi o harmonogram podwyżek podatku akcyzowego w latach 2023-2027 na: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5 procent; papierosy, tytoń do palenia cygara i cygaretki i wyroby nowatorskie oraz susz tytoniowy poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 procent.

Zakaz sprzedaży energetyków dla osób poniżej 18. roku życia

Od przyszłego roku wejdzie w życie zakaz sprzedaży energetyków, czyli napojów z dodatkiem tauryny lub kofeiny, osobom poniżej 18. roku życia.

Nowe przepisy zakazują ponadto ich sprzedaży na terenie szkół czy innych jednostek oświatowych, a także w automatach.

Zmiany dotyczące rejestracji pojazdów

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury, od początku 2024 roku zniknie obowiązek zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu. Oznacza to, że od kierowcy będą ograniczać się tylko do wykonania jednej czynności – przerejestrowania, zamiast obecnego zgłoszenia nabycia pojazdu i dodatkowo jego przerejestrowania. Właściciel pojazdu będzie miał 30 dni od dnia nabycia pojazdu na złożenie wniosku o jego rejestrację. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin ten został wydłużony do 90 dni.

Właściciel pojazdu, który w terminie 30 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu zapłaci karę w wysokości 500 zł. Więcej, bo 1000 zł wyniesie kara, jeśli wniosek o rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie został złożony w terminie 180 dni.

Pozostanie obowiązek zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu przez dotychczasowego właściciela pojazdu. Brak takiego zawiadomienia będzie wiązał się z karą w wysokości 250 zł.

Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami

Od 1 stycznia 2024 rok wypłacane będzie nowe świadczenie dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o świadczenie wspierające, które przysługiwać będzie w wysokości od 40 procent do 220 procent renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych. Potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Nowe paliwo na stacjach

Od stycznia ze stacji paliw zniknie od stycznia benzyna bezołowiowa 95 oznaczona symbolem E5. Zastąpi ją paliwo E10. Benzyna E10 ma zwiększoną zawartość biokomponentów, maksymalnie do 10 procent objętościowo bioetanolu. Tymczasem benzyna E5 zawiera maksymalnie do 5 procent objętościowo bioetanolu.

Nie wszystkie samochody osobowe są przystosowane do tankowania benzyny E10. Dlatego resort klimatu przygotował dla kierowców specjalną wyszukiwarkę. Wpisując rocznik i markę samochodu można sprawdzić, czy E10 nadaje się do konkretnego auta. Jeśli nie, kierowcy pozostaje nadal tankować E5. Nadal będzie ona dostępna na stacjach, ale już tylko w klasie premium.

Nowy podatek od mieszkań

Od 1 stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać dodatkowy podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od zakupu szóstego i kolejnych mieszkań. Jego stawka wyniesie 6 procent. Zmiany obejmą umowy zawarte po wejściu nowych przepisów w życie. Celem nowych przepisów ma być ograniczenie pakietowych zakupów nieruchomości.

