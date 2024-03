Nowe oświadczenie LPP

LPP nie prowadzi na terenie Rosji działalności operacyjnej ani handlowej od maja 2022 roku, a Kazachstan nie jest rynkiem tranzytowym dla LPP. Spółka nie dokonywała wysyłek towarów do Rosji przez terytorium tego kraju - poinformowało LPP w poniedziałkowym komunikacie. Zarząd nie planuje powrotu do działalności na rynku rosyjskim. W piątek amerykańska firma Hindenburg Research poinformowała w raporcie dotyczącym LPP, że "zbycie działalności w Rosji było całkowitą fikcją".

Hindenburg Research poinformował w opublikowanym w piątek raporcie, że zajął krótką pozycję na akcjach LPP. Według autorów raportu dezinwestycja przez LPP aktywów w Rosji była pozorna, a z dowodów wynika, że LPP nadal sprzedaje na rynku rosyjskim, wykorzystując do zaopatrywania tego rynku m.in. Kazachstan. "Rzekome zbycie działalności w Rosji było całkowitą fikcją" - napisano w raporcie Hindenburg.

Hindenburg Research to amerykańska firma założona w 2017 roku przez Nathana Andersona, specjalizująca się w dochodzeniach finansowych i zajmująca krótkie pozycje na akcjach wybranych firm. Krótka pozycja na akcjach, nazywana też graniem na spadki, oznacza przewidywanie, że cena danych walorów spadnie w przyszłości, ich sprzedaż oraz zamiar odkupienia po niższej cenie. Różnica ma stanowić zysk inwestora.

LPP zdementowało informacje znajdujące się w materiale Hindeburg Research i podało, że złożyło do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę LPP, jej akcjonariuszy i inwestorów, zagrażające bezpieczeństwu rynku finansowego.

Nowy komunikat

"Na mocy zawartej w 2022 r. umowy sprzedaży, spółka rosyjska - jako podmiot całkowicie niezależny, sama we własnym imieniu i na własny rachunek sprzedaje towary na terenie Rosji, w tym między innymi towary nabyte w ramach tzw. okresu przejściowego. Zgodnie z umową jest to czas, w którym inwestor będzie sukcesywnie przejmował całkowitą samodzielność nad poszczególnymi obszarami działalności nabytego przedsiębiorstwa, w tym m.in. budował własny zespół odpowiedzialny za zakup towaru, jego dystrybucję oraz systemy informatyczne" - napisano.

Okres przejściowy

Okres przejściowy zaplanowany jest maksymalnie do końca 2026 r. i w żaden sposób nie oznacza prowadzenia przez LPP działalności handlowej w Rosji. Grupa zamierza jednak ten okres skrócić.

W komunikacie czytamy, że LPP - zgodnie z warunkami transakcji w okresie przejściowym - zostało "zobowiązane przez nabywcę do dostarczania towarów do agentów zakupowych inwestora (spółki FGT i AFIE), którzy nie są w żaden sposób powiązani z LPP i działają całkowicie niezależnie, a ich działalność jest standardową praktyką stosowaną w międzynarodowej branży handlowej".

"Udział sprzedaży realizowanej do agentów zakupowych jest niewielki (3 proc. w 2024 r.) i z roku na rok znacząco spada. Towar jest przekazywany po cenie wytworzenia, a LPP aktualnie nie czerpie z tego żadnych zysków. To element tzw. okresu przejściowego, a nie realizacji działalności handlowej firmy" - napisano w komunikacie.

"Odnosząc się do informacji zawartych w raporcie wywiadowni, zarząd Grupy LPP stanowczo również zaprzecza, jakoby spółka realizowała jakiekolwiek dostawy do Rosji przez terytorium Kazachstanu. Sprzedaż LPP do spółki w Kazachstanie, która zarządza działającymi na tym rynku 23 salonami, wyniosła w 2022 roku 15 mln USD" - napisano.