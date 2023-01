Nowe obowiązki dotyczące psów i kotów

Od 27 stycznia 2023 roku wejdzie w życie obowiązek znakowania psów i kotów trafiających do schronisk. Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka opublikowano już w Dzienniku Ustaw.

Chodzi o rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Przepisy cechuje długie vacatio legis. Rozporządzenie wejdzie bowiem w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, co nastąpi 27 stycznia 2023 roku.

Obowiązek znakowania psów i kotów

"W celu upowszechnienia identyfikacji zwierząt w schroniskach, korzystając przy tym z doświadczeń podmiotów prowadzących schroniska oraz organizacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, w 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainicjował proces legislacyjny zakończony przyjęciem rozporządzenia wprowadzającego obowiązek znakowania psów i kotów trafiających do schronisk, a także umieszczania informacji o tych zwierzętach, wraz z podaniem nazwy, siedziby i adresu schroniska, w istniejących bazach danych zwierząt towarzyszących" - poinformowało TVN24 Biznes Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, "w schronisku zapewnia się, że psy i koty przyjęte do schroniska niemające oznakowania zostaną oznakowane transponderem, zgodnym z normą ISO 11784 'Radiowa identyfikacja zwierząt – Struktura kodowa' i wykorzystującym technologię HDX lub FDX-B oraz umożliwiającym odczytanie danych przez czytnik zgodny z normą ISO 11785 'Charakterystyka protokołu transmisji'".

Oznakowanie ma być wykonywane nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia kwarantanny, "chyba że lekarz weterynarii zaleci inaczej". Przepisy przewidują, że informacje o oznakowaniu będą wprowadzane do bazy danych zwierząt towarzyszących wraz z podaniem nazwy, siedziby i adresu schroniska, do którego przyjęto zwierzę.

Ponadto rozporządzenie nakłada na schroniska obowiązek prowadzenia wykazu zwierząt przebywających w schronisku. Wykaz ma być prowadzony w postaci elektronicznej. W wykazie mają się znaleźć takie informacje jak m.in. gatunek, wiek, waga (aktualizowana co najmniej 2 razy w roku), płeć wraz z informacją o przeprowadzeniu kastracji, a także oznakowanie, w tym numer ewidencyjny psa oraz numer wszczepionego transpondera.

Dodatkowo - zgodnie z przepisami - w schronisku będzie trzeba wyodrębnić pomieszczenia przeznaczone m.in. do izolowania zwierząt chorych, kwarantanny zwierząt przyjętych do schroniska, wykonywania podstawowych zabiegów leczniczych, wyposażone co najmniej w stół zabiegowy, chyba że zabiegi są wykonywane w zakładzie leczniczym, z którym podmiot prowadzący schronisko zawarł umowę.